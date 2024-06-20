Lisanssız elektrik üretiminde aslan payı güneşin

Türkiye'de tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan lisanssız elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artışla 14 milyon 797 bin megavatsaate ulaştı. Bu üretimin yüzde 97.62'si güneş enerjisi sistemlerinden karşılandı. Geriye kalan üretimin yüzde 1.16'sını rüzgâr, yüzde 0.59'unu biyokütle, yüzde 0.47'sini hidrolik ve yüzde 0.16'sı doğal gaz kaynakları oluşturdu. Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden lisansız elektrik üretimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 17.3 artarak 14 milyon 444 bin megavatsaate yükseldi. Rüzgâr enerjisinden lisanssız üretilen elektrik miktarı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artışla 172 bin 26 megavatsaate ulaştı. Türkiye'de lisansız elektrik kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 13 bin 40 megavat oldu.