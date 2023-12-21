Lojistikte hedef 139 ülke arasında ilk 25

Atılım Üniversitesi tarafından Ankara Lojistik Üssü'nde (ALÜ) "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Lojistik Sektörü ve 12. Plan Açısından Değerlendirme" konulu konferans düzenlendi.



Konferanstın açılış konuşmasını yapan ALÜ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, "Atılım Üniversitesi ile 2010 yılında başlayan işbirliğimiz aynı şevk ve azimle devam etmektedir. Küresel rekabette eğitimli insan gücü en önemli kaynağımız. Bu hususta lojistik sektöründe pandemi sonrası başlayan başta şoför olmak üzere yardımcı personel sorunu had safhaya ulaştı. Önümüzdeki dönemde en önemli sorunlardan birini bunun teşkil edeceğini düşünüyorum. Ülkemizin dünya lojistik sektöründe söz sahibi olması için dünya geneli taşıma modlarında örgütlenmesi ve gençlerimizin buralarda üst düzey görevler almasını beklemekteyiz" dedi.



HEDEF 139 ÜLKE ARASINDA İLK 25



Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ise Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Lojistik Performans Endeksi'nde Türkiye'nin özellikle Asya ve Avrupa pazarına sunduğu lojistik destek sayesinde 139 ülke arasında 38. sırada yer aldığını ifade ederek, hedeflerinin bunu orta vadede 25. sıraya yükseltmek olduğunu kaydetti. Aras, lojistik sektörünün ihracatın artırılmasına ve cari açığın azaltılmasına büyük katkılar sunduğunu ifade ederek, "2022 yılı itibariyle 250 milyar doları aşan mal ihracatımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırarak destek veren yük taşıma sektörü özellikle pandemi sürecinden itibaren küresel ticaret rotalarının ülkemize kayması ile birlikte büyük bir ivme kazanarak 2022'de 20 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiştir. 2023 yılı için sektörümüzün hedefi 28 milyar dolar orta vadede ise 40 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ülke olarak sektörümüz adına üstlenmemiz gereken sorumlulukların tümünü üstleneceğiz" dedi.



"ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"



Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ise konuşmasında üniversite ve sektör işbirliğinin önemine değinerek, "Bu sektör sürekli araştırmaya ve Ar-Ge faaliyetlerine açık bir alan, bu açıdan bakıldığında lojistik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek önemli olmaya başladı. Lojistik ticareti başlıca etkileyen bir alan. Bu çerçevede üniversitemiz bünyesinde alanda insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



TAŞKIN: LOJİSTİK ANLAMDA ÇOK BÜYÜK FIRSATLARIN BULUNDUĞU BİR COĞRAFYADAYIZ



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ise, "Ülkemiz toplamda 1.4 milyar nüfusu olan 67 ülkenin 4 saatlik bir uçuş mesafesinde, bu ülkelerin milli geliri toplamda 40 trilyon dolara ulaşmış durumda. Dolayısıyla lojistik anlamda çok büyük fırsatların bulunduğu bir coğrafyadayız. Bunun yanı sıra fırsatlar ile birlikte riskleri de beraberinde barındıran bir coğrafyadayız. İlk planda Zengezur Koridoru gibi Azerbaycan üzerinden bizi doğuya daha hızlı bağlayacak projeler, yine aynı şekilde Kalkınma Yolu Projesi gibi projeler hepimiz adına yeni fırsatlar getirecek" dedi.



Lojistik sektörünün siyasi gerilimlerden hızlı bir şekilde etkilendiğini belirten Taşkın, "Jeopolitik gerilimler ve yaşanan savaşlar lojistik sektörünü olumsuz olarak etkileyebiliyor" diye konuştu. Ulaştırma modlarında karbon düşük bir döneme girildiğini anlatan Taşkın, sektörde yeni dönemde demiryollarına daha da ağırlık vereceklerini ifade etti.