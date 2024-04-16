Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artışa gidildiğine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Yüzde 8 olan KDV oranın 10'a, yüzde 18 olan oranın da yüzde 20'ye geçen yıl yükseltildiği ancak bunu bazı işletmelerin istismar ettiği belirtilen açıklamada, yeni tebliğin istismarın önüne geçilmek için hazırlandığı belirtildi. Gıdalarda ve yeme içme hizmetinde yüzde 8 olan KDV oranı 2022'de gıdalar için yüzde 1'e indirilmişti. Yeme-içme sektöründe KDV yüzde 10 olması nedeniyle bu alan istismar ediliyordu. Lokanta veya kafelerin sadece gıda malzemesi satıyormuş gibi yüzde 1 KDV oranından fiş veya fatura çıkışı yaptıkları tespit edildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 41 bin mükellefi KDV oran uyumsuzluğu yönünden denetledi. Denetimler sonucunda bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış göstererek, KDV oranını yüzde 20 yerine 1 olarak hesapladıkları da tespit edildi. İstismarın önüne geçilmesi için hazırlanan tebliğ taslağına göre, hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak. Bu işletmelerin siparişle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerinde de aynı oranda hesaplanacak. Yiyecek ve içecek ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine bu hizmetleri sunanların yaptıkları satışlar da bu kapsamda olacak.