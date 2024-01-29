Londra’da Türkiye rüzgârı

TERA Grubu, Tera Yatırım aracılığı ile Londra'da "Türkiye Yatırım Konferansı" düzenledi. Konferansa Borsa İstanbul'da işlem gören 13 şirketin temsilcileri ve 50 yabancı kurumsal yatırımcı katıldı. Toplantıya katılan yatırımcıların arasında Dünya'nın önde gelen yatırım fonları da yer alırken, bu fonların toplamda yönettiği varlık büyüklüğünün 25 trilyon doları aştığı belirtildi. Toplantının son derece pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini belirten, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Türk piyasalarına karşı artan yabancı ilgisinin teyit edilmesi açısından önemli bir organizasyon oldu. Katılım ve ilginin oldukça kuvvetli olduğunu ve bunun ilerleyen dönemde Türk Piyasalarının performansına olumlu yansıyacağını ve özellikle Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı katılımının artacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e yükselttiğini kaydeden Tezmen, "Bu faiz seviyesi yeterli. Yılın ikinci yarısında faiz indirimleri başlar. Politika faizi yılı yüzde 37.5 seviyesinden kapatır" dedi. Tezmen, sektörün eleman açığına da vurgu yaparak, analist yetiştirmek için Tera Akademi'yi kurduklarını söyledi.