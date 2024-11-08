Londra’da Türkiye rüzgârı

Dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşmalarından biri olan Dünya Turizm Fuarı (World Travel Market-WTM), bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında Londra'nın ExCel fuar alanında düzenlendi. 44. kez gerçekleştirilen fuara, 184 ülkeden yaklaşık 5 bin firma katıldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs da özel stantlarıyla etkinlikte yer aldı. Fuar, dünya çapındaki turizm profesyonellerinin, hükümet temsilcilerinin ve medya kuruluşlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Etkinlik, sektörde iş geliştirme fırsatları sunarken, ziyaretçilerin turizm sektöründeki en son yenilikler hakkında bilgi edinmesine de olanak tanıyor. Bu yıl, 51 binden fazla turizm profesyoneli fuarı ziyaret etti.Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz" dedi.Türkiye'nin bu yıl 60 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağını dile getiren Alpaslan, bu rakamın Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Alpaslan, "Türkiye'nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz" diye konuştu. Bu kapsamda, WTM gibi fuarların oldukça önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, buradaki toplantılar kapsamında Türkiye'de turizmin daha fazla geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.Türkiye'ye çok fazla ilgi olduğunu söyleyen Alpaslan, "İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist sayısında 4 milyona geldik. Üçüncü büyük pazarımız. Bütün bu fırsatları en iyiye dönüştürerek, Türkiye'nin turizmdeki payını daha üst noktalara çıkaracağız" dedi. Stantları tek tek dolaşan Alpaslan, "Türkiye bir turizm ülkesi. Büyük imkân ve potansiyeli var. 2018'den beri Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışmalarıyla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla turizmde tanıtım yapıp, çeşitliliği sağladık. Pasta büyüdükçe bizim de alternatif ürünleri sunmamız gayet doğal. Özellikle bu pazardan ciddi şekilde faydalanan tesislerimiz ona göre yatırımlarını artırıyor" dedi.Alpaslan, 2025'te 2024'e göre turizm gelirlerinin artacağını belirterek, "60 milyar dolar olarak gerçekleşecek olan turizm gelirimizi 64 milyar dolar seviyesine ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.Özellikle deniz, kum, güneş gibi tatil bölgelerinde ürün çeşitliliğine gittiklerini belirten Alpaslan, "Bu bölgelerde de tarihi güzelliklerimiz var. Kilis'te geleceğe miras adında arkeolojik kazılarımızı başlattık. Arkeolojik alanlarında yıl boyunca ciddi kazılar yaparak bu alanları ziyaret edilebilecek hale getiriyoruz. Side'de, Efes'te birçok bölgedeki kültürel varlıklarımızı insanların daha nitelikli bir şekilde gezebilecekleri noktaya getirmeye çalışıyoruz. Yazın gündüzleri çok sıcak olduğu için gece müzeciliği sürecini başlattık. Gelecek sene bu çalışmaları daha da artıracağız" diye konuştu.Çok büyük sıkıntılara rağmen Rusya ve Ukrayna savaşının Türk turizmine olumsuz yansımadığını belirten Alpaslan, "Güney'de soykırım yaşanıyor. Savaşın yanı sıra sağlık sorunları var. Geçtiğimiz yıl tur operatörlerinin batışları söz konusuydu. Geçmişte böyle sıkıntılar olunca gerilemeler oluyordu ama yaptığımız çalışmalar, TGA'nın güçlü tanıtımları ürün çeşitliliği sayesinde bu tür krizlere rağmen çalışmalarımızı güzel bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.SABAH Gazetesi, WTM Londra Turizm Fuarı'na özel "Sabah Travel Türkiye" gazetesi hazırladı. Gazetede, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarına yer verildi. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Antalya, Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere İstanbul ve diğer turizm merkezleri mercek altına alındı. Fuarda dağıtılan gazete ilgi gördü.