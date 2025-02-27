Londra’da Türkiye rüzgârı

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıkla enflasyondan cari açığı, risk priminden borçlanma maliyetine kadar bir çok parametrede önemli başarılara imza atarken, kesintisiz büyüme sürecini 17 çeyreğe taşıyan Türkiye, yabancıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 70 milyar dolara yakın sermaye girişi, 18 milyar dolar da doğrudan yatırım çeken Türkiye ekonomisi, dün Londra'da masaya yatırıldı.

YATIRIMCILARLA BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün küresel finans çevreleriyle temaslarda bulunurken, Londra'da fon yöneticileri ve yatırımcılarla görüştü. Görüşmelere Yılmaz'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu CEO'su Arda Ermut da katıldı. Londra Borsası'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelen Yılmaz, Global Türk Capital'in düzenlediği "Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı"nda, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik görünümü ve makro politikalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

GÜÇLÜ REFORM İDARESİ

Ayrıca Dünya Türk İş Konseyi'nin Birleşik Krallık üyeleriyle buluştu. Yılmaz, bugün de ise uluslararası fonların yöneticileriyle özel bir toplantı yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ziyareti kapsamında, Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik mesajlar verdi. Cevdet Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları Londra'daki yatırımcılarla ele aldık. Güçlü ekonomisi, sağlam finansal altyapı ve reform iradesi ile Türkiye, yatırımcı dostu bir merkez olmaya devam edecek" dedi.

Cevdet Yılmaz, dün ziyareti kapsamında İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve heyetini kabul etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir dizi çalışma ziyareti için bulunduğu İngiltere'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Londra Büyükelçiliğinde İngiltere Savunma Bakanı Healey ve heyetiyle bir araya geldiklerini bildirdi. Healey ile görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik konuları, savunma alanındaki stratejik işbirliği ve savunma sanayisinde yürütülen ortak projeleri ele aldıklarını belirten Yılmaz, "Eurofighter Typhoon tedariki konusunda Birleşik Krallık ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlemesini memnuniyetle karşılıyor, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi geliştirme konusunda Birleşik Krallık ile ortak bir vizyon paylaşıyoruz" diye konuştu.

HEDEF 30 MİLYAR $

Cevdet Yılmaz dün ayrıca Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi, Milletvekili Afzhal Khan'ı kabul etti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Sayın Khan ile görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında iş birliğimizi ele aldık. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor" değerlendirmesinde bulundu.