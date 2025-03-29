LPG’li araçlara ek süre, sıfır araçlara yeni muafiyet

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) tebliği değiştirildi. 1 Temmuz 2025'ten sonra piyasaya sürülecek bireysel araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. Mevcut taşıtlara yönelik yükümlülükler ise devam ediyor. Ayrıca LPG'li araçlar için TTB ve akaryakıt istasyonlarındaki LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumu süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Tebliğ çerçevesinde kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar; bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı tüm taşıtların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırması zorunluluğu bulunuyor. Tüm mükelleflerin, utts.gov.tr adresinden gerekli işlemleri yaparak Türkiye genelinde yetkilendirmiş montaj firmalarından kendilerine en uygun montaj noktasını seçip 30 Nisan 2025 gün sonuna kadar TTB montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. UTTS sayesinde, yakıt alımı sırasında plaka bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacak, usulsüz belge düzenlenmesi engellenecek, böylece her yıl milyarlarca liralık vergi kayıplarının önüne geçilecek. UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler Vergi Usul Kanunu bakımından hiç düzenlenmemiş sayılıp, gider olarak gösterilmeyecek.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN DİKKAT!

Montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1.3 milyonu geçti. TTB taktırma yükümlülüğü olan mükellefler ve bireyler, utts.gov. tr adresine girerek kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Yetkililer vatandaşları, işlemlerini sadece utts.gov.tr adresinden yapmaları konusunda uyardı.