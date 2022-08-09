LTB 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı: Doğal, Canlı ve Sürdürülebilir Bir Geleceğe LTB İle Varız!

2022 faaliyet çalışmaları kapsamında proses sürdürülebilirliğin en önemli etkenlerden birinin hammadde olduğuna inanan LTB, kaynak kullanımını azaltmaktan yola çıkan, doğa dostu SAFE – BLUE Sürdürülebilirlik Stratejisi'nde ürün- proses bazlı sürdürülebilir üretimin sonuçlarını ve gelecek hedeflerini normlarla sunmuştur.

"Tecrübe ve Deneyim ile 'Daha Mavi Daha Yeşil' Bir Dünya İçin Aksiyon Alıyoruz."

Yarım asırlık deneyim ve tecrübesini teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak bugüne taşıyan Çak Tekstil; kalite anlayışı, iş sağlığı güvenliği, çevre ve sosyal sorumluluk duyarlılığı gelişmiş bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

'Sürekli Kalite, Temiz Bir Dünya; Rahat ve Sağlıklı Çalışma İçin Daima İleriye' mottosu ile tekstil sektöründe kanaat önderliği eden LTB, 'Hep Birlikte Varız' mesajını müşterileri, paydaşları ve iş ortaklarıyla paylaşarak bu sürece dahil olmaları için onları da teşvik etmektedir.

LTB Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve Çevre Bilinci Faaliyetlerinde Hazır Giyim Sektörüne Öncülük Ediyor!

LTB üretim faaliyetlerinde, sürdürülebilir proses yüzdesi hedefini 2050 yılına kadar %50'ye çıkartmayı hedeflemektedir. Ürün sağlığını ve çevre sağlığını en üst düzeyde tutmak adına kazanılmış olan sürdürülebilir üretim prosesinde; kullanılan genel kimyasalları minimize etmek öncelikli adım olmuştur. Böylelikle karbon salınımı minimuma indirilerek doğa dostu ürünlerin eldesi sağlanabilmiştir.

LTB; öncelikli enerji kaynakları tüketiminde ise küresel ısınma ve çevresel tahribatı göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdürülebilir kılan projeler hayata geçirmiştir.

Su kullanımı ve tasarrufunda sürdürülebilirlik faaliyetleri LTB'nin ileri arıtım teknoloji ile üretimde oluşan atık suyun tekrar proseslerde kullanılabilir hâle getirerek temiz su tüketimini azaltması ile sağlanmaktadır. LTB, 2025 su kullanımı tasarrufu hedefinde geri kazanım su kullanım oranını %56; su tasarruf oranını ise %10 olarak ön görmektedir.

LTB aynı zamanda yönetimi, çalışanları ve paydaşları ile sürdürülebilir geleceğe yön veren çevre bilinci eğitimlerine dahil olarak güvenli üretim ile güvenli geleceğe adım atan projeleri ile de marka sorumluluğu bünyesinde sürdürülen projelere imza atmaktadır.