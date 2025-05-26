Lüks aracın üç katı fiyata ceket ihraç ediyoruz

Damat Tween ve D'S damat gibi markalar dışında üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Orka Holding, Giresun'da ikinci fabrikasını açtı. Üretim kapasitesi açısından Avrupa'da liderliğe yerleşen firma, 750 milyon TL yatırımla fabrikayı açtı. Toplam istihdam sayısı da 2 bin 250'ye ulaşacak. Grup olarak kilogram başına ihracat birim değerinde elde ettiği başarıya da dikkat çeken Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Bugün Almanya'dan ithal ettiğimiz bir lüks otomobil markasının kilogram birim değeri 43 Euro. Bizim ise takım elbisede Almanya'ya yaptığımız ihracatta kilogram başına birim değerimiz 133 Euro'ya ulaştı. Bu rakamları gümrük beyannameleri ile ispatlarız" dedi.Grup, ikinci fabrikasının faaliyete başlamasıyla birlikte yıllık 2 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşarak lüks erkek modasında Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yapay zekâ destekli ve robotik teknolojiye dayanan yeni fabrikada erkek takım elbise, palto, yelek, pantolon ve gömlek üretimi yapılacak. Grup, temelini attığı üçüncü fabrikasını ise Ocak 2026'da hizmete açacak.Dünyanın 85 ülkesinde 420 mağazaya ulaşan firma, dünyanın önde gelen 27 markasına 1 milyon 320 bin adet gömlek, 580 bin pantolon, 400 bin adet takım elbise olmak üzere yıllık toplam 2 milyon 300 bin adet üretim ve ihracat gerçekleştirmeye başladı. Yeni fabrika ile grubun kapalı üretim alanı da 22 bin 500 metrekareye çıktı.Geçen yıl Atlanta'daki Lenox Square alışveriş merkezinde Damat Tween mağazasını açtıklarını belirten Orakçıoğlu, "Şimdi sırada Miami ve New York var. Önümüzdeki dönemde New Jersey'de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki omnichannel operasyonlarımızın kalbi olacak. ABD'de hedefimiz üç yılda 10 mağaza ve güçlü bir dijital ekosistemle Damat Tween'i Amerikan erkek modasının referans markası haline getirmek" diye konuştu.Orka Holding'in bu yılki hedeflerine yönelik bilgiler de veren Orakçıoğlu, şunları söyledi: "Bu yıl grup ihracatında 55 milyon dolar, 2026 yılında ise 70 milyon dolar hedefliyoruz. Bu yılki grup ciro hedefimiz ise yüzde 40 büyüme ile 8.5 milyar TL" dedi. Modanın kalbi İtalya'da Bologna merkezli yapılanmalarında ise Avrupa'daki varlıklarını giderek güçlendirdiklerinin altını çizen Orakçıoğlu "Halen İtalya'da 6 mağazamız, 30 korner'a ulaşacak satış noktamızla çok daha büyük bir ölçeğe ulaşacağız. İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda da örnek başarıyı ortaya koyacağız" dedi.