Lüks oto satışları yine rekor kırdı

Türkiye'de paradan para kazanan kesimin lüks sevdası hız kesmiyor. 2024 yılında da ithal lüks araç satışları rekor kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2024 yılında ultra lüks otomobil markaları olan Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışları toplamda 83 adet olarak kaydedildi. 2023 yılında da bu üç markanın toplam satışları 83 olarak gerçekleşmişti. Son 10 yılda bu üç markanın satışlarının en düşük olduğu dönem 2018 yılıydı. 2018'te üç markanın toplam satış adedi 31'di.

2024'te üç marka içinde en yüksek satış 37 adet ile Bentley'de görüldü. 2024 Bentley satışlarında rekor gerçekleşen bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bentley'i 24 adet ile Ferrari izledi. 2024'te Lamborghini satışları ise 22 olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran 2023 yılının ardından 2024'e daha düşük öngörülerle giren otomotiv sektörü, beklentilerinin aksine yeni bir rekora imza attı. 2024'te yüzde 0.48 artışla 1 milyon 238 bin 509 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı yapıldı. Bu 1 milyon 232 bin 635 adetle tüm zamanların rekorunu kıran 2023 yılının bile üstünde bir satış anlamına geliyor.





TOGG LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2024'ü zirvede bitirdi. Togg'un T10X modeli elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetlik satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını aldı. Bir önceki yıla göre satışlar yüzde 53.67 arttı.