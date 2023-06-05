Lüks otoyu ulaşılabilir yapacak

Premium otomobil pazarında rekabet kızışıyor. Avrupa pazarı için tasarladığı LBX ile yeni bir segmentte giren Japon Lexus, iddiasını artırıyor. B-SUV segmentindeki LBX ile Alman markalara karşı rekabetinde yeni bir sayfa açıyor.Lexus, daha önce ürettiği modellerden çok daha farklı bir ürünün dünya prömiyerini İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirdi ve yeni LBX modelini tanıttı. Markanın yeni B SUV modeli, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye'de de satışa sunulacak.Lexus, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX'in de katılmasıyla SUV ailesini büyütecek. Toplamdaki model sayısı ise 10'a yükselecek.Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lexus Avrupa Başkanı Pascal Ruch, LBX'in Türkiye'de vergi avantajıyla geleceğini sağlayacağını söyledi. Yeni modelin Lexus'un Türkiye'deki büyümesinde kilit rol oynayacağını ifade eden Ruch, "Markamızın Türkiye'de dört haneli rakamlara ulaşmasını sağlayacak. Lexus, Türkiye'de 1000 adetli rakamlara ulaşırken LBX'in payı yüzde 25-30 civarında olacaktır" dedi.Yeni modelin Avrupalı müşterilerin beklentilerine göre geliştirildiğini söyleyen Ruch, şöyle devam etti:"LBX modelinin de segmentini yeniden tanımlayacağını düşünüyoruz. Daha yüksek segmentlerde alabileceğiniz özellikleri kompakt bir segmentte sunuyor ve lüksün aracın büyüklüğüyle ilgili olmadığını ortaya koyuyor. Aracı geliştirirken yaptığımız araştırmalar bu segmentte yer alan müşterilerin büyük bir bölümünün hibrit motor talep ettiğini gösteriyor. Biz marka olarak tam elektrikliler dahil tüm seçenekleri geliştiriyoruz. 3-4 yıl içerisinde ise altyapı, fiyatlar ve müşteri alışkanlıkları gibi birçok kritere göre hibrit araçlar, çevreci araçlar arasında en yüksek talebi görenler olacak."LEXUS'un yeni modelinin dünya lansmanında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, rekabetçi fiyatıyla LBX'in Türkiye'de RX'dan sonra en çok tercih edilen Lexus modellerinden biri olacağını söyledi. Bozkurt, "1.5 litrelik motor hacmi sayesinde ÖTV avantajı sunabileceğimiz bir model olmasıyla da yüksek talep göreceğine inanıyoruz. 2024 için marka olarak 2 bin adetlik bir potansiyelimiz var. Ancak tedarik sorunları nedeniyle satış adetlerimizi daha çok ne kadar araç bulabildiğimiz belirleyecek" dedi. LBX'in markaya yeni müşteriler kazandıracağına değinen Bozkurt, şöyle devam etti: "LBX'in müşterilerinin üçte ikisinin markaya tamamen yeni gelecek müşterilerden oluşmasını bekliyoruz. Tamamen Avrupa için tasarlanan bu model, daha genç kullanıcıların tercihi ve daha önce Lexus markası ile tanışmamış kullanıcılar için de ideal bir seçenek olacak."B-SUV segmentindeki LBX, 4,190 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,545 mm yüksekliğe ve 2,580 mm aks aralığına sahip. Markanın son 10 yılına damga vuran "spindle ön panjur" tasarımı, LBX'de yeniden yorumlandı. Araçtaki 1.5 litrelik üç silindirli hibrit motor, 136 bg güç, 185 Nm maksimum tork üretiyor.