Maaşı geç yatan kıdem tazminatı alabilecek

Ankara'da maaşı 20 gün geciktiği gerekçesiyle istifa eden kişiyi Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi haklı buldu. Yargıtay, istifa eden işçinin, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ve kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi. Ankara'daki bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan ve maaşının 20 günden fazla gecikmesini gerekçe göstererek işten ayrılan kişi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faizi ile ödenmesi için iş yerine dava açtı. İlk derece mahkemesi, maaşının 20 günlük süreden sonra ödenmesi nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı yönünde karar verdi. İşveren ise kararı istinaf etti ve ücretin sadece bir kereye mahsus olarak gecikmiş olmasının haklı fesih sebebi sayılamayacağını savundu. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu ve davalı işverenin istinaf başvurusunu reddetti. İşveren kararı temyiz etti. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, kararı onadı.