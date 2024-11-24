Macar bakandan dikkat çeken TürkAkım açıklaması

Macaristan'ın Türkiye ile işbirliğinin stratejik açıdan oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki büyük kişisel dostluk üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Szijjarto, bu yıl ikili ilişkilerde bazı dönüm noktalarının yaşandığına işaret ederek, "İlk kez Türkiye'den doğal gaz satın aldık. Böylece Macaristan, ülkenizden gaz ithal eden Türkiye'ye komşu olmayan ilk ülke oldu. 250 milyon metreküp ki bu iyi bir başlangıç. Şimdi de gaz ticareti şirketimiz ve BOTAŞ, gaz teslimatlarını devam ettirmek üzere yeni bir sözleşme çerçevesi üzerinde çalışıyorlar. Öte yandan, petrol şirketimiz ile TPAO, gelecekte Türkiye ve Macaristan'da karşılıklı olarak birbirlerinin projelerinde yer almak üzere genişletilmiş bir işbirliği planlıyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji konusunda da güçlü bir işbirliği olduğunun altını çizen Szijjarto, "Hem Türkiye hem de Macaristan nükleer kapasitelerini artırmak için çok fazla yatırım yapıyor. Aynı teknolojiyi kullanıyoruz, aynı ana yükleniciye sahibiz. Rosatom her iki ülke için de nükleer enerji santrali inşa ediyor. Bu konuda sıkı bir işbirliği üzerinde mutabık kaldık. Birbirimizin uzmanlığına bakıyor, uygulamaları ve deneyimleri paylaşıyor ve birbirimizin nükleer mühendis ve uzmanlarını yetiştirmeye yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, iki ülkenin petrol ve gaz ticareti alanındaki hedeflerine değinerek, "Bizim için en önemli şey, BOTAŞ ile gaz ticareti yapan şirketimiz arasındaki gaz teslimat sözleşmesinin devam etmesi. Bakan Bayraktar ile birlikte bu şirketlerin yöneticilerini anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya teşvik ediyoruz. Ayrıca, MOL petrol şirketi ve petrol şirketiniz TPAO ile stratejik bir ortaklığa girmek ve her iki ülkenin topraklarında birbirlerinin projelerine dahil olmak için yeni kilometre taşlarına ulaşmak istiyoruz." dedi.

"BU YIL TÜRKAKIM ÜZERİNDEN MACARİSTAN'A 6,6 MİLYAR METREKÜPTEN FAZLA GAZ GELDİ"

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik anlaşmada sona yaklaşıldığını anımsatan Szijjarto, şunları kaydetti:

"Ukrayna üzerinden transit geçişin kesilmesinin bize herhangi bir etkisi yok. Çünkü birkaç yıl önce Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya ile birlikte TürkAkım boru hattını inşa ettik. Macaristan şu anda TürkAkım üzerinden doğal gaz tedariki gerçekleştiriyor. Günlük olarak 20 milyon metreküpten fazla ithalat yapıyoruz, bu da yeni bir rekor. Bu yıl TürkAkım üzerinden Macaristan'a 6,6 milyar metreküpten fazla doğal gaz geldi. Bu rakam geçen yılın tamamından daha fazla. Dolayısıyla, birkaç yıl önce yaptığımız bu yatırım sayesinde, Ukrayna üzerinden gaz transitinin kesilmesinin bizim için herhangi bir önemi yok."

Szijjarto, alternatif rota arayışlarının olmadığına dikkati çekerek, "TürkAkım sayesinde buna ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ TIRMANMA RİSKİ VAR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Szijjarto, Ukrayna'ya sınır komşusu olan ülkesinin her gün savaşın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Szijjarto, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanmasına yol açabilecek adımlarla ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın barışı sağlamasını zorlaştırmaya çalıştığını belirterek, "Demokratların, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli füzelerin kullanılmasına onay vermesi ve hatta ekonomik açıdan Gazprombank'a yaptırım uygulayacağını açıklamasıyla savaşın tırmanma riski var. Bu, söz konusu yönetimin son günlerinde hiçbir sonucu umursamadıklarının çok açık bir işareti. Bu nedenle 20 Ocak'ın bir an önce gelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.