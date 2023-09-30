Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri “Made in Russia” Türk şirketlerini bekliyor
Giriş Tarihi: 30.9.2023 11:03 Son Güncelleme: 30.9.2023 11:04

Made in Russia” Türk şirketlerini bekliyor

Rusya’nın en büyük uluslararası ihracat forumu “Made in Russia” Türk şirketlerini bekliyor.

AA
“Made in Russia” Türk şirketlerini bekliyor

Rusya İhracat Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Made in Russia forumunun 19-20 Ekim'de Moskova'da düzenleneceği belirtildi.

Uluslararası ticarete yönelik çok sayıda konunun forumda ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Türk şirketlerinin de katılım göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Made in Russia'nın, Rusya'nın en büyük uluslararası ihracat forumu olduğuna işaret edilen açıklamada, foruma ülkenin yanı sıra uluslararası büyük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin katılacağı belirtildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
“Made in Russia” Türk şirketlerini bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA