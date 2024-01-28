Mağdur sayısı yüz binleri buldu

Son yıllarda hayatın hemen her alanında kendine yer bulmaya başlayan yapay zeka, dolandırıcıların da güçlü bir enstrümanı oldu. Son olarak Zeki Müren'in sesini birebir kopyalayarak Norm Ender'e ait Parla marşını seslendiren yapay zeka teknolojisi, şimdilerde ise sosyal medyada ünlü siyasetçi, iş insanı, gezeteci ve bürokratların seslerini kopyalayan dolandırıcıların en güçlü silahı oldu. Böylece daha önce fotoğrafkullanılarak yapılan bu sahtekârlık yöntemine ses de eklenmiş oldu. Toplumda güven kazanan isimlerin seslerini kopyalayan dolandırıcılar, hedef kitlelerine "Türkiye'nin enerji politikalarına yatırım yaparak para kazanın" şeklinde kendi seslerinden sesleniyor. Son dönemde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi ekonominin önde gelen isimleri üzerinden yapılan vurgunlardaki artış dikkat çekiyor. Dolandırıcılar sahte reklam hazırlayarak söz konusu isimlerle, vatandaşları kendilerine çekiyor. Uzmanlar, süreci şu sözlerle özetliyor: "Burada yapay zeka yöntemlerinden biri olarak deepfake teknolojisi kullanılıyor. İyileşen algoritmalar nedeniyle farkın ayırt edilmesi için özel incelemeler gerekiyor. Selçuk Bayraktar'ın sesinin kullanıldığı reklamlarda kendi projelerine yatırım yapmanın mümkün olduğu vurgusu yapılarak vatandaşlar kandırmaya çalışıyor. Sonrasında ise Bayraktar'ın projelerine yatırım yapanların değişen hayatları gösteriliyor. Videonun sonunda ise belirtilen adrese en az 100 dolar yatırım ile kazanmaya başlayın deniliyor. Videoda Selçuk Bayraktar'ın yapay zekâ ile yapılmış sesi ile açıklamalar yaptığı görülüyor.Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın kullanıldığı reklamda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hisselerine yatırım yapılması çağrısı yapılarak, bir link veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu videolarda sıkça kullanılarak güven algısının artırılması hedefleniyor. Videolardaki seslerin isimlerin kendi seslerine olan benzerliği ise durumun ciddiyetini daha da artırıyor. Uygulanan bu yöntem ile birçok kişi gerçekten de borsadan hisse alıyor izlenimine kapılıyor. Ağda sürüklenmeye devam eden vatandaşlar birikimlerini dolandırıcılara kendi eliyle teslim ediyor. Sesi taklit edilenler arasında Bilal Erdoğan, Rahmi Koç gibi isimler de yer alıyor. Mağdur sayısı yüz binleri geçmiş durumda. Genellikle Google ve YouTube videolarının arasına ya da başına giren bu reklamların ise reklam politikalarından nasıl geçtiği ise merak konusu. Sıkı reklam denetim kuralları bulunan bu şirketlerin halka yönelik dolandırıcılık söz konusu olduğunda bunları engellememesi soru işareti yaratıyor.Dolandırıcılar yakın zaman önce de ünlü oyuncu Burak Özçivit'i yapay zeka ile konuşturmuştu. Reklamda Burak Özçivit'in ağzından Türkiye Petrolleri'ne yatırım çağrısı yapılıyordu. Oyuncu önü alınamayan sahte reklamlar için bir basın açıklaması yaparak uyarıda bulunmuştu.