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Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:59

Makine Emniyeti Yönetmeliği yayımlandı: Yeni düzenlemeler neler? Üreticilere 2027'ye kadar süre

Makine ve ilgili ürünlerin tasarım ve yapımına ilişkin sağlık ve güvenlik şartları ile bu ürünlerin serbest dolaşımına yönelik kurallar tespit edildi.

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AA
Makine Emniyeti Yönetmeliği yayımlandı: Yeni düzenlemeler neler? Üreticilere 2027’ye kadar süre
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Makine Emniyeti Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle makinelerin, ilgili ürünlerin ve kısmen tamamlanmış makinelerin tasarımı ile yapımına ilişkin sağlık ve güvenlik şartları ile bu ürünlerin serbest dolaşımına yönelik kurallar düzenlendi.

Buna göre, Bakanlık, makine ile ilgili ürünlerin kurulumu ve kullanımı sırasında, işçiler dahil insanların korunmasını sağlamak için gereklilikler belirleyebilecek ancak bu kurallar, makinenin veya ilgili ürünün, yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek şekilde değişikliğe tabi tutulmasına izin vermeyecek.

Makine veya ilgili ürünler, usulüne uygun kurulduğu, bakımı yapıldığı ve amacına uygun koşullar altında kullanıldığında, piyasada bulundurulup hizmete sunulabilecek.

Kısmen tamamlanmış makineler, ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılıyorsa piyasada bulundurulabilecek.

İmalatçılar, makine veya ilgili ürünü piyasaya arz ederken veya hizmete sunarken belirlenen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlayacak.

Dağıtıcılar, makine veya ilgili ürünü piyasada bulundurmadan önce bunun teknik mevzuatta yer alan ilgili gerekliliklere uygun olduğunu gösteren CE işaretini taşıdığını, Avrupa Birliği uygunluk beyanının ürüne eşlik ettiğini doğrulayacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
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Makine Emniyeti Yönetmeliği yayımlandı: Yeni düzenlemeler neler? Üreticilere 2027'ye kadar süre
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