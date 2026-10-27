Makine sektörü için yeni adım: AB pazarına erişim kolaylaşacak!

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği kapsamında yürütülen makine emniyeti mevzuatına uyum çalışmaları tamamlandı. Ticaret Bakanlığının girişimleri ve öncülüğünde gerçekleştirilen müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından, mevzuat uyumunu teyit eden beyan metni imzalandı.

AB'ye yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ve Türkiye'nin AB'ye toplam ihracatında yüzde 10'dan fazla paya sahip olan makine sektörü, ülke ekonomisi ve ticari ilişkiler açısından stratejik önem taşıyor. İmzalanan beyan metniyle sektörün Gümrük Birliği kapsamındaki malların serbest dolaşımı ilkesinden tam anlamıyla yararlanmasının önü açıldı.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİ KOLAYLAŞACAK

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye'de onaylanmış kuruluşların atanabilmesi ve makine ihracatçılarının uygunluk değerlendirme ile belgelendirme işlemlerini ülke içinde gerçekleştirebilmesi mümkün hâle gelecek. Böylece Türk ihracatçılarının AB üyesi ülkelerdeki üreticilerle eşdeğer koşullarda faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin, makine ihracatçılarının AB pazarına erişiminde karşılaştığı teknik ve idari süreçleri kolaylaştırması, belgelendirme maliyetlerini düşürmesi ve bürokratik yükleri asgari seviyeye indirmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, sektörün uluslararası rekabet gücüne de katkı sağlaması hedefleniyor.

TİCARET BAKANLIĞINDAN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, söz konusu adımın Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin etkin işleyişini güçlendireceğini ve Türk sanayisinin AB Tek Pazarı ile bütünleşmesini derinleştireceğini belirtti.

Bakanlık, firmaların menfaatlerini uluslararası platformlarda savunmaya ve ihracatçıların rekabet gücünü artıracak somut kazanımlar elde etmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. İmzalanan beyan metni, makine sanayicileri ve ihracatçıları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör