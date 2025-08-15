Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda finansal piyasalara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor" diyen Şimşek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

KARARLILIK VURGUSU YAPTI

Paylaşımında ekonomik verilerdeki olumlu seyre dikkati çeken Şimşek, brüt rezervlerin 174.4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktığının altını çizerek, kur korumalı mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldığını aktardı. Türk lirası mevduatın payının da yüzde 59.6'ya yükseldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." Öte yandan parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, hükümetin temel amaçlarının başında gelir dağılımının iyileştirilmesinin ve refah düzeyenin arıtırılmasının geldiğini belirterek, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylıklarında enflasyonun oldukça üzerinde artış yapılmış ve alım güçlerinin desteklenmesine devam edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİ AYLIĞINDA YÜZDE 621 REEL ARTIŞ

BAKAN Şimşek, 2002 Aralık-2025 Temmuz döneminde en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında artış sağlandığını diye getirerek, "Söz konusu reel artış ile emeklilerimizin aylıklarında enflasyonun oldukça üzerinde artış yapılmış ve alım güçlerinin desteklenmesine devam edilmiştir. Enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikalar uygulanmaktadır" dedi.