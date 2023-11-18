Malatya AFAD’dan deprem konutları açıklaması

YIL SONUNA KADAR 100 ADET KÖY EVİ TESLİM EDİLECEK

Biten konutların kura çekimiyle teslim edileceğini aktaran Türker şunları söyledi:

"Bununla birlikte ilimiz genelinde toplam 7 bin 550 kırsaldaki köy afet konutlarının ihalesi yapıldı, 3 bin 550'sinin de inşaatı devam ediyor. Yıl sonuna kadar ümit ediyoruz 1100 tanesinin olağanüstü bir problem çıkmadığı takdirde kuralarını çekip anahtarlarını afetzedelerimize teslim edeceğiz. Afet konutlarının yapıldığı yerler zemini sağlam, kayaç olan yerlerden seçilmiş bulunmakta. Hatta kayalar kırılarak, kırılamayan yerlerde de patlatma yapılarak temel atma işlemlerinin ardından inşaatlara başlandı. Bir kısmının da teslimi aşamasına gelmekteyiz. Hızla çalışmalar devam ediyor."

Kura çekiminde herhangi bir önceliğin olup olmadığı sorusuna da Türker, "Bizim için bütün afetzedelerimiz kendi özelinde özel durumlar barındırsa da söz konusu olan afet konutları ve böylesine büyük bir depremin ardından yapılan konutların kurasında herhangi bir ayrım, öncelik düşünülmüyor şu anda. Eşit şartlarda kuralar çekilerek teslim edilmesi planlıyor" yanıtını verdi.