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Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:32 Son Güncelleme: 10.2.2023 15:36

Malatya'nın Yazıhan ilçesine içme suyu yeniden verilmeye başlandı

Malatya’nın Yazıhan ilçe merkezini ve mahallelerini besleyen kaynaktaki su alma yapısında meydana gelen hasarlar, İller Bankası ve Malatya Su Kanal İdaresi’nin çalışmaları ile giderilerek ilçeye içme suyu verilmeye başlandı.

Malatya’nın Yazıhan ilçesine içme suyu yeniden verilmeye başlandı

Malatya'nın Yazıhan ilçe merkezini ve mahallelerini besleyen kaynaktaki su alma yapısında meydana gelen hasarlar, İller Bankası ve Malatya Su Kanal İdaresi'nin çalışmaları ile giderilerek ilçeye içme suyu verilmeye başlandı.

İller Bankası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son durumu bildirdi.

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Malatya'nın Yazıhan ilçesine içme suyu yeniden verilmeye başlandı
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