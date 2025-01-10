Malatya’da 16.072 deprem konutu teslim edildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte inşası devam eden deprem konutlarıyla ilgili gelinen aşamayı anlattı.

Vali Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olarak anıldığını hatırlattı.

"Asrın felaketi"nin geride kaldığını asrın inşasının ise devam ettiğinin aktaran Yavuz, devletin deprem bölgesini ayağa kaldırmak için kısıtlamaya gitmediğini belirtti.

Kaynağın, projenin, yapacak iradenin var olduğunun altını çizen Yavuz, "O zaman hep beraber el ele verelim ve yapalım. Geldiğimiz noktada önemli bir eşiği aştık. 80 bin 665 hak sahibi var, 72 bin 544 konut, 8 bin 121 de iş yeri söz konusu. İhalesi yapılan yeni yerleşim biriminde 29 bin 917, şehir merkezinde 27 bin 98, kırsalda 13 bin 121, toplam 70 bin 136 konut ve iş yerinin ihalesini gerçekleştirmiş durumdayız." diye konuştu.

Yavuz, 19 bin 751 konutun ise kurasının çekildiğini hatırlatarak, "Bunlardan 16 bin 72'si teslim edildi, şu anda teslim süreçleri devam ediyor. Sözleşme ve anahtar teslimi için 45 günlük süre var." dedi.

Şu an 45 alanda inşaat çalışmasının devam ettiğini belirten Yavuz, "Malatya'ya hayırlı olsun, inşaatlar lego gibi yükseliyor, biz de bundan mutluluk ve keyif duyuyoruz. Bugün itibarıyla ihale edilmiş ama kazma vurulamamış yer bırakmadık, bütün yerlerimizde inşaatlar devam ediyor. Saray, Yıldıztepe, Melekbaba, Niyazi Mısri ve Taştepe mahallelerini gezebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bu yılın şehir için milat olacağına dikkati çekerek, "Haziran ayı içerisinde kırsal konutların kahir ekseriyetin tamamlamış olacağız, şehir merkezlerinde de yakında göreceksiniz teslimatlara başlayacağız. Rezerv alanlarda teslimatlara başlayacağız ve 2025 yılı şehrimiz için milat olacak." diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 112 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da değinen Yavuz, bu kapsamda geçen yıl suç örgütlerine operasyonlar düzenlendiğini hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm terör örgütlerine yönelik 112 operasyon gerçekleştirildi, 151 kişi gözaltına alındı, 30'u adli makamlarca tutuklandı, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 55 operasyon gerçekleştirildi, 88 organizatör yakalandı, 19'u tutuklandı, 22 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 881 düzensiz göçmen yakalandı."

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 bin 429 operasyon düzenlendiğini 4 bin 828 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 504'ünün tutuklandığını, 233'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığını söyleyen Yavuz, bu operayonlarda 311 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu, 31 kilo 50 gram eroin, 521 bin sentetik ecza hap, 153 kilo 628 gram esrar, 55 gram kokain ile 6 bin 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini belirtti.