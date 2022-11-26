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Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:41

Malatya’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde kura çekimi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) “İlk Evim, İlk İşyerim” toplu konut projesi çerçevesinde Malatya’da ilk etap kura çekimi tamamlandı.

İHA
Malatya’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde kura çekimi yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan "İlk Evim, İlk İşyerim" çerçevesinde Malatya'da yapılacak 2 bin 791 konutun kura çekiminin birinci etabı Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura ile Malatya merkezde yapılacak bin 180 ve Darende ilçesinde yapılacak 241 konutun hak sahipleri belirlendi. Sonraki günlerde ise 350'si Doğanşehir, 250'si Akçadağ, 100'ü Arapgir, 100'ü Hekimhan, 150'si Yazıhan, 120'si Darende Balaban, 100'ü Kuluncak, 100'ü Kale ve 100'ü Pütürge ilçelerinde yapılacak konutların kuraları çekilecek.

Kura çekim töreninde konuşan Vali Vekili Mustafa Öz, "Bizim kültürümüzde insanın başını koyacak eve ihtiyacı vardır. Hükümetimizin 20 yılda yaptığı 1 milyon 170 bin civarındaki konutlara ilaveten bu yıl da 250 bin civarında konut inşa edilecektir. Kuramızın çıkacak şanslı kişilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sosyal konutlar için başvuru yapan vatandaşlar ise heyecandan uyuyamadıklarını dile getirerek, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Kura çekim törenine Malatya Vali Vekili Mustafa Öz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Demez ve konut için başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

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Malatya’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde kura çekimi yapıldı
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