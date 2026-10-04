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Giriş Tarihi: 4.10.2026

Malezya’ya gemi ihracatı

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Malezya’ya gemi ihracatı
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DESAN, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa ettiği 99 metre uzunluğundaki iki Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisinin ilki olan MPMS-1'i Kocaeli'de denize indirdi. Donatım, sistem entegrasyonu ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından geminin Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi hedefleniyor. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail katıldı. DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, "Sözleşmede öngörülen 24 aylık teslim süresini iki ay öne çekerek gemiyi 22 ayda teslim edecektik" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Malezya’ya gemi ihracatı
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