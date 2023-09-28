Mali aracı kuruluşlar sektöründe girişim sayısı 19 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni paylaştı. Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2022 yılında 19 bin 139 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 261 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 72 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 806 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 69 milyar TL, üretim değeri ise 1 trilyon 448 milyar TL olarak gerçekleşti



Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 94,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 1,4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 88,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.



BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER YÜZDE 145, ÜRETİM DEĞERİ YÜZDE 144,7 ARTTI



Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 164,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 132,9 arttı. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 56 azaldı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 167,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 26, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 128,2 arttı.



MALİ ARACI KURULUŞLARDA EN YÜKSEK İSTİHDAM FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında 316 bin 279 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2022 yılında 324 bin 764 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 68,8'ini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,8'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 24,4'ünü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.



PERSONEL MALİYETİ 113 MİLYAR 126 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 80,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,1'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14,9'u ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.



MALİ ARACI KURULUŞLARDA ÜCRETLİ KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 47,8 OLDU



Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 149 bin 155 iken erkek personel sayısı 162 bin 616 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,8, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,2 oldu.



MALİ ARACI KURULUŞLARDA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI TOPLAM SATIN ALIŞ DEĞERİ 26 MİLYAR 913 MİLYON TL OLDU



Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 82,6 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 8,6 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 8,8 oldu.