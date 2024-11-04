Mali şeffaflık zorunlu olacak

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine ilişkin devrim niteliğinde mevzuat değişikliğine hazırlanıyor. Yeni yönetmelikle söz konusu yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek, kriterlere uymayan kişiler yönetimde yer alamayacak. Mali ve idari şeffaflık, bir diğer zorunluluk olacak. Kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak.Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki ilgili mevzuatta değişiklik için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 23 Ekim'de Ankara'da özel bir çalıştay düzenleyen bakanlık, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar farklı kesimlerin görüş ve çözüm önerilerini dinleyerek değerlendirmeye aldı. Son çalışmaların ardından yeni düzenlemenin içeriğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Yeni düzenleme, yönetim şirketlerince sunulan hizmet niteliklerinin belirlenmesi, bu şirketlerin sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi birçok önemli başlığa ilişkin usul ve esasların belirlenmesini sağlayacak. Yine yönetim bünyesinde çalışanların nitelik ve niceliklerinin tespiti, eğitim faaliyetleri, şirket icraatlarının denetlenmesi ve cezai yaptırımlarla ilgili bir dizi değişiklik de hayata geçirilecek.Edinilen bilgilere göre bakanlık, yeni düzenleme ile birlikte yönetilen noktaları büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflandıracak. Apartman ve site yönetimleri bakanlık tarafından düzenli olarak denetimden geçecek. Yönetici veya hizmet veren personel olabilmek için bir dizi kriter getirilecek. Bu kapsamda hem yöneticiler hem de çalışanlar, belirli eğitim ve gerekli şartları taşımaları halinde görev alabilecek.Yeni düzenlemede öne çıkan bir diğer önemli zorunluluk ise 'idari ve mali şeffaflık' olacak. Şirketlerin, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlaması 'mecburi' hale getirilecek. Bu kapsamda bakanlık tarafından standart prosedürler belirlenecek. Apartman ve site yönetimlerini üstlenen firmaların 'yetki belgesi' alması sağlanacak. Böylelikle tüm yönetimler bakanlık bünyesinde kayıtlı hale gelecek.Belirlenen kriterlere uymayan yönetim şirketlerini ağır yaptırımlar bekliyor. Mevzuat taslağına göre kural dışı çalışan yönetimlerin faaliyetleri çeşitli derecelerde yaptırımlara maruz kalacak. Bu kapsamda söz konusu firmaya faaliyet yasağı dahi getirilebilecek.