Maliye Bakanı Şimşek, iş dünyasıyla görüştü: Cirodan vergiye itiraz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketiyle ilgili olarak Ankara'da iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON,TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katıldı. İş dünyası temsilcilerinin toplantıda, cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görüşünü ilettiği öğrenildi. Kayıt dışı ile mücadeleye önem verilmesini isteyen iş dünyası, yurtdışı çıkış harcının da değerlendirilmesini istedi.Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri, zor bir dönemden geçildiğini, firmaların bazılarının zarar ettiğini, bu nedenle cirodan vergi alınmasının doğru olmadığını belirterek, "kazançtan vergi alın, cirodan almayın" önerisi getirdi. İhracatçılar, kurumlar vergisinde ihracatçı firmaların muaf tutulmasını isterken, devreden KDV'nin firmalar üzerinde yük getirebileceğini vurguladı. İş dünyası, alınacak vergilerin rekabet gücünü etkileyeceğini belirtti. İş dünyası temsilcileri, kayıt içindeki firmalardan daha yüksek vergi almak yerine kayıt dışıyla mücadelenin etkin olması gerektiğini anlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda iş dünyasının önerilerini dinleyerek not aldığı, iş dünyasının itiraz ettiği konularda ise bütçe dengelerine bakacağını söylediği öğrenildi. Yurtdışı çıkış harçlarının artırılması konusunda da henüz karar verilmediğini belirten Şimşek, bazı muafiyetler getirileceğini açıkladı. İhracatçılar dan yurtdışı fuarlara ya da iş görüşmelerine gittiğini belgelemek koşuluyla kendilerinin de yurtdışı çıkış harç artışından muaf tutulmasını istedi. Bakan Şimşek, yeni düzenlemeyle, çokuluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getirileceğini, yurt içinde asgari kurumlar vergisi için çalıştıklarını, hasılata aykırı beyan verenlerden izahat isteyip, harekete geçeceklerini anlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sabah çıktığı TV kanalında da vergi taslağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil" dedi. Borsada işlem vergisi ile ilgili olarak da Bakan Şimşek, "Bu pakette yok ama sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Şimşek'in açıklamaları üzerine Borsa İstanbul yüzde 2.5 değer kaybetti.