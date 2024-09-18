Maliye’den 3 milyar liralık sahte faturaya kıskaç

Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zekânın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyor. Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi.Sahte fatura kullanan organizasyon ve yapılara odaklanan vergi müfettişleri, sahte fatura alan ve düzenleyen kişiler olmak üzere, muhasebe işlemlerini de inceliyor. Ekipler, teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla bu süreçlere dahil olan meslek mensuplarını da mercek altına aldı. Konuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının sahte belge düzenleyicisi olduğu, başka bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belge düzenleyerek işlenen organize vergi kaçakçılığı suçlarında organizasyonu kuran, yöneten, teknik bilgi sağlayan ve menfaati elde eden kişilerin genellikle muhasebe, mevzuat ve hukuk bilen kişiler olduklarına işaret etti. Şimşek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz" dedi.