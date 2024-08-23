Maliye’den tütün sektörüne kayıt dışılık baskını

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla harekete geçen ekipler, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün güvenlik birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı fiili sayım gerçekleştirdi. Risk değerlendirmesi sonucunda ilk etapta İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın yüksek maliyetleri olmasına rağmen hasılat beyanlarının olmadığı veya düşük olduğu belirlendi. Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kayıt dışılığın mükellefler arasında sebebiyet verdiği haksız rekabet ve adaletsizliği gideriyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız" talimatı doğrultusunda sektörel incelemelerini sürdürüyor. Kurul, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı. Özellikle teminat yükümlülüğüne uymayan firma bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığından temin edilerek VDK Risk Analiz Merkezince risk analizine tabi tutuldu.26 adreste vergi müfettişlerinin koordinasyonunda gelir uzmanları ile Emniyet ve Jandarma personelinin de katılımıyla eş zamanlı sayım gerçekleştirildi. Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer kaçakçılık fiillerinin varlığı araştırıldı. Sayımlarda usulsüzlük tespit yapılan mükellefler, vergi incelemesine alınacak.