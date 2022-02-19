Maliyeti müşteriye yansıtmıyoruz

Enerji maliyetlerinin ve diğer sabit maliyetlerin artışından kaynaklanan ilave yükü müşteriye yansıtmadıklarını belirten Turkcell
Genel Müdürü Murat Erkan
, sektör olarak da enflasyonu düşüren bir yapıda olduklarını belirtti. Haberleşme sektörünün yüzde 10.76 ile enflasyona en az katkıyı yaptığını ve ortalamayı aşağı çektiğini belirten Erkan, "Biz enflasyona her zaman en az katkıyı yapan sektörüz. Hem kur hem de enerji maliyetlerini faturalara yansıtmadık henüz. Yatırımlarımızın yüzde 75'i de yabancı para cinsinden. Enflasyondan daha düşük bir oranda artışın nedeni de sözleşmeli aboneler" dedi.
14 YILIN REKORU
Turkcell'in 2021'i güçlü büyümeyle kapattığını ve gelirlerini geçen yıla göre yüzde 23.4 artışla 35.9 milyar TL'ye çıkardığını belirten Erkan, "Grup bazında faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 22.4 artarak 15 milyar TL'ye ulaştı. Net kâr bir önceki yıla göre yüzde 18.7 artarak 5 milyar TL oldu" dedi. Müşteri sayısını geçen yıla göre 2.7 milyon yükselten Turkcell bu alanda 14 yılın en güçlü net müşteri kazanımı performansını yakaladı. Şirket faturalı müşterilerini de net 1.7 milyon artırarak bu alanda 12 yılın rekorunu kırdı.
TOGG'A 110 MİLYON EURO
Turkcell'in, Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG
'da da yer alan sermayedar olarak toplam yükümlülüğünün yüzde 35'ini tamamladığını belirten Erkan, şirketin toplamda 500 milyon euro olan sermayenin 100-110 milyon euro'luk kısmını karşılayacağını da aktardı.
2020 sonunda fiber seferberlik hedefini açıkladıklarını ifade eden Erkan, "2021 boyunca ülkemizin 5 güzide şehrini daha hizmet alanımıza dahil ettik ve bu alandaki hedefimizi de aşarak 653 bin yeni haneye ışık hızında fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber müşterilerimiz ise 223 bin net kazanım ile toplam 1.9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant müşteri sayımız ise 258 bin artışla 2.7 milyon oldu" dedi.
PAYCELL HİSSE SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI
Murat Erkan, firmanın finans girişimi Paycell
'de kısmi hisse satışını değerlendirmek için gerekli süreci başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda, Paycell'in mevcut ve yeni pazarlarda büyümesine katkı sağlayacak, bunun yanında Paycell'i bir sonraki aşamaya taşımamıza yardımcı olacak stratejik bir ortak ile çalışmayı hedefliyoruz" dedi.
2022'DE YÜZDE 30 BÜYÜYECEĞİZ
Turkcell'in 2022 yılı hedeflerini de açıklayan Erkan, "2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi ve yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 'Her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefimizi koruyoruz. Operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranının ise yüzde 20-21 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.