Manchester’ın okul sütleri Türk firmasının kurduğu tesisten çıkıyor

"BİZİMKİ SADECE TESİS KURMAK DEĞİL, GİTTİĞİMİZ BÖLGELERİ DE KALKINDIRMAK"

Öztürk, başta İngiltere olmak üzere Ruanda, Nijerya, Uganda, Dubai, Katar, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın aralarında yer aldığı ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her aşamada izlenebilirliği olan tesisler kurduklarını anlatan Öztürk, burada yeşil ve dijital dönüşüme uygun tasarımlara önem verdiklerini dile getirdi.

Öztürk, İngiltere'nin Manchester şehrinde çocukların içtiği okul sütlerinin, bölgede kurdukları fabrikadan temin edildiğini belirterek, "Bir Türk, ihracat yapan yerli bir üretici ve girişimci olarak gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Afrika ülkelerinde ise meyve suyu tesisi kurduklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Afrika'da sadece tesis kurmuyorsunuz. Oradaki halkı da yetiştiriyor ve eğitiyorsunuz. Örneğin Afrika'da su kuyusu açtık, hijyen eğitimleri verdik. Tarlalara bostan kurduk. Bizimki sadece tesis kurmak değil, gittiğimiz bölgeleri de kalkındırmak."

TÜBİTAK VE KOSGEB DESTEKLERİNDEN DE YARARLANDI

Ankara'da da araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürüttükleri bir süt tesisi kurduklarını aktaran Öztürk, bununla Türkiye'nin 368'inci AR-GE merkezi olduklarını bildirdi.

Öztürk, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) girişimcilere sağlanan desteklerden de yararlandıklarının altını çizerek, bu desteklerle yeni teknolojiler ve endüstri 4.0'a uygun ekipmanlarla tamamen otomasyona yönelik tesisler kurabildiklerini belirtti.

"GİRİŞİMCİLİK ARTIK MESLEK OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Öztürk, kadınların iş hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kadın girişimci sayısı artıkça kadın istihdamı da artacak. Özellikle Kovid-19 salgını en çok kadınları etkiledi ve kadınlar iş hayatından çekilmek zorunda kaldı ancak kadınlar evden çalışmaya, üretmeye devam ediyor. " diye konuştu.

Kurul olarak kadın girişimci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Kadın girişimci denildiği zaman her zaman mikro ölçek vardır ama artık daha farklı bir gözle bakmamız lazım. Tarlada domatesini toplayan kadınlar çok değerli ama bir taraftan da her şey teknoloji. Teknoloji kooperatiflerine, teknoloji girişimlerine destek vermek, melek yatırımcı ekosistemini Ankara'mızda kurmak gibi birçok projemiz var. Özellikle bizim gibi ihracat yapan arkadaşlarımızın yeşil dönüşüme ayak uydurabilmeleri için projeler gerçekleştireceğiz."