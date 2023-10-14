Manisa’ya ek gelir kapısı oldu! Üreticisi pazar sorunu yaşamıyor

Yüksek C vitamini içeriği, lifli yapısı, düşük kalorisi ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan hünnap, özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak tercih görüyor.

Tüketimi giderek artan bu meyvede, 1500 dönüm arazide yıllık 600 tona yakın üretimin yapıldığı Demirci öne çıkıyor.

Bir sonbahar meyvesi olan hünnap, ağaçların altına serilen örtülere dallardan çırpılan meyvelerin düşürülmesiyle hasat ediliyor.

Örtülerin üzerinde toplanan hünnaplar kurutulup yapraklarından arındırılarak iç ve dış pazarlara gönderiliyor.

"ALTERNATİF BİR GELİR KAPISI OLDU"

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçenin hünnap açısından ideal iklim ve üretim şartlarına sahip olduğunu söyledi.

İlçenin 800 ila bin 200 metre rakımda olduğunu, ceviz, badem ve kestane üretimiyle bilindiğini, son yıllarda ise hünnabın ilçe ekonomisinde payını artırdığını dile getiren Selçuk, bu ürünün faydalarını tanıtmaya odaklandıklarını anlattı.

Selçuk şunları kaydetti:

"Her geçen gün üretim alanları artıyor, üreticilerimiz pazarlama konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Şu an 500-600 ton civarında üretim söz konusu. Fiyatlar da kilogramı 50 liradan başlayıp daha üst seviyelere çıkıyor. Hünnabın farklı türleri de ilçede yetişiyor. Onları da market ve pazarlara sunmaktayız."

Uygun şartlarda saklandığında 1-2 yıl bozulmadan dayanabilen ürünün raf ömrünün uzun olması nedeniyle değerini de koruyabildiğini anlatan Selçuk, insanın ihtiyaç duyduğu günlük C vitamininin yüzde 77'sini sağlayabilen bu meyvenin antioksidan ve bağışıklığı güçlendirici etkilerinin bulunduğunu belirtti.

Selçuk, şeker düzenleyici olması nedeniyle de tam bir sağlık ürünü olarak değerlendirilen meyvenin sirkesinin de faydalarına ilişkin araştırmalar bulunduğunu aktardı.

İLAÇ KALINTISI SORUNU BULUNMUYOR

İlçede eczacılık yapan ve hünnap üreten Mustafa Gül de üretimini yaptıkları "Ziziphus jujuba" türü yabani hünnabın tıbbi kullanımının da bulunduğunu dile getirdi.

Hastalıklara karşı koruyucu özellikleri bulunan bu meyvenin üretiminde ilaç kullanılmadığına dikkati çeken Gül, "Yabani bir meyve olduğu için bilinen hiçbir zararlısı yok. O nedenle ilaç da kullanılmıyor." dedi.