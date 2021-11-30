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Giriş Tarihi: 1.12.2021

MAPIC’e Türk çıkarması

SİNAN ÖZEDİNCİK SİNAN ÖZEDİNCİK
MAPIC’e Türk çıkarması

Dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC’e katılan firmalar yoğun ilgi gördü. Avi Alkaş, “Yurtdışında büyüme bekliyoruz” dedi

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC, önceki gün başladı. Gayrimenkul ve perakende sektörünü temsil eden 80 farklı ülkeden temsilcinin yer aldığı MAPIC'e pandemi nedeniyle bu yıl 4 bin civarı ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuarda bu yıl Türkiye 9 firma, 80 temsilciyle boy gösteriyor. Turkish Brands standında İpekyol, Kığılı, Chakra, Naramaxx, Suwen, Damat, Yataş, Özdilek ve Boyner yer alıyor. 2006 yılından bu yana MAPIC'in Türkiye temsilciliğini yürüten Avi Alkaş, "2022'de tekstil sektörü hem ihracatta, hem de yurt dışı mağaza sayısında ciddi anlamda büyüyecek. Görüşmeler bunu gösteriyor, B2B görüşmeler çok ilgi görüyor. Ön anlaşmalar sabah saatlerinde hızlıca ilerliyor, bu şunu gösteriyor; seneye rekor derecede yurt dışında markalaşma, büyüme bekliyoruz" dedi.



YILDA EN AZ % 10 ARTIŞ
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise 2021'de sektörün çok başarılı bir performans sergilediğini belirterek, şöyle konuştu: "Pandemi sürecinde tedarik zincirindeki değişim ve Avrupalı markaların yakın coğrafyadan ihtiyaçlarını karşılama arayışı nedeniyle Türkiye'ye yoğun bir ilgi var. Eylülde 1 milyar 948 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Ekimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artışla, 1 milyar 913 milyon dolarla kapattık. 10 aylık ihracatta ise 16 milyar 720 milyon dolara ulaştık. Ocak-ekim dönemine baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artıdayız. Eğer büyük bir aksilikle karşılaşmazsak 2021'i 20 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacağız. Bir başka ifade ile sektörün 2014'te 18.7 milyar dolarla kırdığı yıllık ihracat rekorunu bu yıl 20 milyar doların üzerine taşıyacağız. Biz her yeni yıla ihracatımızı en az yüzde 10 artırma hedefi ile başlıyoruz. 2022'ye de aynı hedefle ilerliyoruz."

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MAPIC’e Türk çıkarması
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