Mardin, Hatay, Kilis’te yabancıya satış yok!



HATAY, KİLİS, MARDİN'DE SATIŞ YASAK

Bakan Kurum, Türk vatandaşı olmayan Süryani, Ermeni, Rumların Hatay, Kilis, Mardin'de mülk satın alamadığına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bakan Kurum, "Bu illerin tamamı kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan olarak belirlenmiştir. Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmış olup; bu illerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes herhangi bir renk, dil, ırk ayırımı olmadan taşınmaz edinebilmektedir. Ülkemizde yabancı gerçek kişilerin edinimleri ile ilgili uygulanan mevzuatta belirgin bir ırk, ya da dini cemaat ayrımı gözetilmemektedir. Tapu Kanunu kapsamında belirlenen ülkeler, ülkemizden taşınmaz edinebilmektedir."



ALIM SATIM DEĞERİ 40 MİLYAR

Geçen yıl yabancıların satın aldığı taşınmazların 64 bin 500'ü konut, geriye kalanı da arsa, arazi, bahçe oluşturdu. Tapudaki alım satım değeri de 40 milyar liraya ulaştı. En fazla taşınmaz edinen ülkelerin başında İran, Irak, Rusya, İngiltere geliyor. Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris, Fethiye yerleşim açısından en çok ilgi gören bölgeler arasında yer alıyor. Villa tipi konutlar, site tarzında sosyal alanları da içeren projeler, eski taş evler, tarihi binalar en çok talep edilen konut tipleri arasında yer alıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 279 bin 88 yabancı gerçek kişi, toplam 280 bin 736 adet taşınmaz edindi.