Mardin’de kadınlar, kurulan tandır evinde istihdam ediliyor

Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici ve tandır evi sorumlusu Gülistan İbrahimoğlu, 5 kadına tandır ekmeği yapımıyla ilgili eğitim verdi. Eğitimi tamamlayan kadınlar, proje doğrultusunda Turgut Özal Mahallesi'nde kurulan tandır evinde istihdam edildi.

5 kadın, 8'i geleneksel, 5'i doğal gaz sistemine uygun yapılan tandırlarda ekmek hazırlayarak, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tandır evi sorumlusu İbrahimoğlu, proje sayesinde kadınlara güzel bir istihdam alanı sağlandığını söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce hizmet vermeye başladıkları tandır evi ile kadınların gelir elde ettiğini ifade eden İbrahimoğlu, "Şimdilik kepekli ve beyaz undan 2 çeşit ekmek çıkarıyoruz. Ama ilerleyen süreçte farklı çeşitler de çıkarmayı planlıyoruz. Halkımız bu projeye destek verdi. Şu an çok memnunlar. Bir gelen bir daha geliyor. 5 ekmek alan kişi bir daha ki sefere 15-20 ekmek alıyor. Üstelik bazı insanlar şehir dışındaki akrabalarına bile gönderiyor. Kadınların eliyle hazırlanan her şey güzeldir." diye konuştu.

İlçedeki vatandaşlardan Yusuf Aslan da her hafta tandır evinden ekmek aldığını, ekmeğin çok lezzetli olduğunu belirtti.

Aslan, bunaltıcı sıcaklarda tandır başında çalışan kadınlara ve kadınlar için bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür etti.