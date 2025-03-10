Market devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, BİM, Migros, Şok Marketler ve Carrefoursa'nın da aralarında bulunduğu gıda perakende sektöründeki çeşitli teşebbüs ve tedarikçiler hakkında, rekabet kanununu ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açtı. BİM'den bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından aralarında kendisinin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı belirtildi. BİM'in açıklamasında, soruşturma açılmasının, söz konusu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Şok, Migros ve Carrefoursa'dan KAP'a yapılan açıklamalarda da, aralarında kendi şirketlerinin de yer aldığı bazı perakendeci, tedarikçi/üretici teşebbüsler hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespite yönelik RK tarafından soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamaların ardından borsada BİM yüzde 6.7, ŞOK yüzde 4, Migros yüzde 6.5, Carrefoursa yüzde 3.9 değer kaybetti. Rekabet Kurumu, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada BİM hakkında yürütülen incelemede bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1.3 milyar lira para cezası vermişti.