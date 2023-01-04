Marketler indirim yarışına girdi

2023'Üenflasyonla mücadele yılı ilan eden ve bünyelerindeki ŞOK Marketler'de satılan 1.000 temel ürünün fiyatını ocak ayı boyunca sabitlediklerini açıklayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in seferberlik çağrısı, perakende sektöründe indirim kampanyalarının fitilini ateşledi. Gıda perakendeciliği sektörünün önde gelen oyuncularından CarrefourSA ve Migros'un yanı sıra yerel market zincirleri de enflasyonla mücadeleye omuz vermek için yüzlerce ürün grubunda yüzde 50'ye varan indirim ve fiyat sabiteme kararı aldı. Ardı ardına tüm marketlerde hayata geçmeye başlayan kampanyaların enflasyonun düşmesine katkı sunması bekleniyor.Yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren, markalı farklı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden Migros'tan yapılan açıklamada ocak ayı boyunca 3.000'den fazla markalı üründe sürekli indirim uygulanacağı bilgisine yer verildi. Migros ayrıca 23 farklı ürün ailesindeki tüm ürünleri kapsayacak şekilde yüzde 25'ten 50'ye varan indirimler sunuyor. CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde birçok üründe yüzde 20'den 40'a varan indirim uygulayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "85 milyon için 'Doğrusu CarrefourSA'da diyerek sadece 1 ay değil yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz" denildi. A101 de birçok grupta en ucuz üründen daha ucuza satma politikası uyguladığını belirterek, "Bir market fiyatı sabitlerse, ayrı ürün bizde varsa, onun altına satarız" açıklamasını yaptı.Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TTK) ülke genelindeki 2.170 hizmet noktasında 600 temel üründe indirim uygulaması geçtiğimiz yılın son günlerinde başlatılmıştı. "600 üründe piyasanın en ucuz marketi olma" iddiasındaki kampanyanın 4 ay süreceğini söyleyen TKK Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise "Sektör oyuncuları olarak zamda değil indirimde yarışmamız lazım. Bugün kurdaki stabilite ve diğer faktörlere baktığımız zaman, zam yapmayı gerektiren bir gerekçe göremiyoruz" dedi.Türkiye Perakendeciler Federasyonu İstanbul Başkanı Faruk Güzeldere de Erzurum'da bugün toplantı yaparak konuyu masaya yatıracaklarını söyledi. 5.500 civarında marketi temsil ettiklerini belirten Güzeldere, bakliyat, un, makarna, temizlik malzemeleri ve hijyenik ürünler kategorilerinde indirimi gündemlerine alacaklarını vurguladı.PERAKENDE sektöründe rekabetin kendiliğinden gelişen bir refleks olduğunu söyleyen Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi de yeni yıla büyük bir indirim kampanyası ile gittiklerini duyurdu. İstanbul, Trakya Bölgesi ve Bursa'da bulunan 160 şubelerinde 4 bin üründe barkodlu üründe indirime gittikleri bilgisini veren Tüfekçi, "Biz politika olarak indirimli her zaman gündemimizde tutan bir kurumuz. Ocak ayında da belirlediğimiz ürün gruplarında yüzde 5 ila 40 arasında değişen oranlarda indirim yapacağız" değerlendirmesini yaptı.İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini duyurdu. Altun, yeni yılla birlikte enflasyonun hızla geriye gitmesini beklediklerini söyledi. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi de olan Altun, "Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimizi tüm desteği sunacağız" dedi. Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini belirten Altun, şunları kaydetti: "Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz."