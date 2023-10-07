Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Marketlerde indirim yarışı
Giriş Tarihi: 8.10.2023

Marketlerde indirim yarışı

Marketlerde indirim yarışı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde Cumhuriyetin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıkladı. Gıda perakendecileri ile toplantılar yaptıklarını dile getiren Bolat, "Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz" dedi. Bakanın çağrısı raflara da yansıdı. Bir çok market indirimler için kolları sıvadı, raflarda fiyatlar düşüşe geçti.

ZİNCİRLERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini söyledi. Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük" diye konuştu.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketlerde indirim yarışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA