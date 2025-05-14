Marketlerde promosyon yarışı başladı

Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında hayata geçirdiği politikalar meyvelerini vermeye başladı. İç talebi frenlemek için yürütülen çalışmalar sonucunda perakende sektöründe satış hacmi yavaşlayınca marketlerdeki promosyon yarışları hızlandı. Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Varol Halepli, sene başında yüzde 14 olan promosyon oranının yüzde 19-20'lere çıktığını söyledi. Halepli, "Promosyon oranınızın satışın belli bir oranına gelmesi gerekiyor. En elverişlisi yüzde 21-22. Altında kalırsanız zarar edersiniz" dedi.

İTHALE KARŞI YERLİ

Tarım Kredi Kooperatif Market'in piyasayı regüle etme görevi olduğuna dikkat çeken Halepli, "Şirketin patronu 800 bin çiftçi. Bizim hem çiftçi hem vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var. Hem piyasa regülasyonu görevi üstleniyoruz hem de bunu en iyi kalitede yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Fiyat politikasının da buna göre şekillendiğini anlatan Halepli, "Rakiplerimizdeki ithal ürün fiyatına biz yüzde 100 yerli ve birinci kalite ürün satıyoruz. Böylece marketlerdeki fiyat artışını regüle ediyoruz. Çiftçiden ürün alırken de tüccarın düşük fiyat vermesini önlüyor, regülasyon sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BROŞÜRÜ BEKLİYORLAR

Marketlerin, Tarım Kredi Market'in fiyatını takip ettiğini aktaran Halepli, "Marketlerde şu anda daha geç broşür çıkma çabası var çünkü bizim çıkmamızı bekliyorlar. Biz çıkardıktan sonra fiyatları ona göre daha düşük çıkarmaya çalışıyorlar. Biz piyasada olmasaydık fiyat rekabeti bu kadar güçlü olmazdı" şeklinde konuştu. Halepli, marketlerinde sepet ortalamasının enflasyondan arındırılmamış halinin yıllık bazda yüzde 30-35 artışla 280 TL'ye yükseldiğini kaydetti. Sattıkları ürünlerin yüzde 65'inin kendi iştiraklerinin üretimi olduğu bilgisini veren Halepli, "Müşterilerimiz bakliyatta gözü kapalı alım yapıyorlar çünkü yüzde 100 yerliyiz. Bizim iki tane güçlü kasımız var. En önemli kaslarımızdan biri temel gıda, ikincisi ise süt ve süt ürünleri" dedi.

YIL SONU HEDEFİ 5 BİN MAĞAZA

Halihazırda 4 bin 500 satış noktasına ulaşan Tarım Kredi, toplam mağaza sayısını 5 bine çıkarmayı hedefliyor. Genel Müdür Varol Halepli, Türkiye'nin beşinci büyük perakende marketi olduklarının bilgisini paylaştı. "Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri 100 markete 2 yıl, bin markete 9 yılda ulaşmış. Biz çok kısa sürede çok büyük başarılara ulaştık" diyen Halepli, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz, sayısal anlamda birinci, ikinci, üçüncüyü yakalayıp geçmek değil. Perakendede 'mağaza başına ortalama ciro' gibi bir kriter vardır. Şu anda mağaza başına ortalama ciroda 'indirim marketleri' arasında ikinci sıradayız."



AMBALAJI GETİR YÜZDE 10 DAHA UCUZA DOLDUR

Çevresel sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını aktaran Halepli, "Mağazalarımızda tazeliği korumak için nemlendirme, püskürtme dediğimiz sistemler kuruyoruz. Ambalajları ve atıkları azaltmak için dökme ürün, yeniden dolum reyonları kuruyoruz. Bazı mağazalarımızın içerisinde deterjan, bakliyat, süt, zeytinyağını ve ayçiçeği yağını evden getirdiğiniz kaplarla doldurarak götürebilirsiniz. Müşterilerimizin dökme bakliyat ürünlerinde poşet ve plastik yerine kâğıt ambalajlarla alışveriş yapabilecekleri reyonlar var" dedi. Yeniden dolum reyonlarının Avrupa'da hızla yaygınlaştığını anlatan Halepli, "Bunu Türkiye'de uygulayan ilk ve tek mağazayız. Üründe ambalaj ücreti olmadığı için yüzde 10 daha ucuza geliyor. Yeniden dolum istasyonlarını yaygınlaştıracağız" diye konuştu.



ÇİFTÇİNİN DELİKLİ KURUŞU DEĞERLİ

Tabela değişimi ile ilgili sorulara da yanıt veren Halepli, "Her yaş grubundan müşterimiz mevcut ama orta üstü yaş grubu müşterimiz daha çoğunlukta. Daha genç kesimi çekmek istiyoruz. Bunun için üniversitelerde de marketler açtık. KOOP market de daha genç kitleye ulaşmak için devreye aldığımız bir logo ancak bunu yeni tabelalarda kullanacağız. Eski tabelaları değiştirmek gibi bir çalışmamız yok, çünkü çiftçinin delikli kuruşu bile değerli" dedi.