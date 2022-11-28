Var olan ayçiçek yağına yok dediler. İnsanları galeyana getirdiler. 90 ile 110 lira arasında olan ayçiçek yağını 300 liraya kadar sattılar. İki haftada 500 bin teneke yağ sattılar. 100 milyonun üzerinde para kazandılar. Şimdi vatandaşı sokağa nasıl iteriz derdindeler. Bu vurgun, bu vatandaşın mutfağında sorun çıkartmaya çalışmak, sokağa çağırmak. Tencere darbesi bu. Mutfakta patates, soğan olmazsa mutfakta yemek yapamazsın. Mutfakta yemek çıkmazsa sorun çıkar. Bunu da hükümete yıkmaya çalışıyorlar."