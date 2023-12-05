Marmara depreminin iletişim merkezi Ankara

Vodafone Business, Vodafone Türkiye Ankara Merkezi'nde yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni hayata geçirdi. Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu Ankara'daki yeni merkez ile muhtemel bir doğal afet iletişim krizini Ankara'dan yönetebilecek duruma geldiklerini söyledi. Kestioğlu, "Özellikle olası bir Marmara depremine daha iyi hazırlanabilmek, daha kesintisiz hizmet verebilmek için, bu merkezimizdeki yapılarımızı ve ekiplerimizi güçlendirdik. Biz İstanbul merkezli bir şirketiz ama Ankara'da da daha güçlü bir genel merkezimiz olmasını istedik. Teknik arkadaşlarımız ağırlıkla İstanbul'daydı ama şimdi artık Ankara'da da olası bir afette 7/24 hizmet verebilecek çok güçlü bir teknik ekip kadromuz var" dedi.Vodafone olarak Türkiye'de 4 veri merkezinden müşterilere hizmet verdiklerini belirten Kestioğlu, şöyle konuştu: "Vodafone'da kendi iletişim altyapımız için çok daha fazla merkezimiz var ama özellikle bunlardan 4'ünden kurumsal müşterilerimize altyapı sağlıyoruz. Müşterilerimiz, bizim veri merkezlerimizde kendi bilgi sistemlerini saklayabiliyorlar. Son birkaç yıldır özellikle bulut altyapıların tercih edilmesiyle birlikte, pazarda da çok ciddi fayda sağlaması sebebiyle biz de bulut altyapılara çok daha fazla yatırım yaptık. Bugün itibarıyla bulut altyapılarında da çok ciddi bir kapasiteye ulaştık. Şu anda bazımızda 10 binden fazla sanal sunucu var ve 3 bin 800'den fazla müşteriye de bulutlu güvenlik tarafında altyapı hizmeti sunuyoruz."