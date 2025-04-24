Marmara’nın % 36’sı sigorta yaptırmalı

Türkiye önceki gün depremi hatırladı. Yürekleri ağıza getiren depremin ardından riskli binalara girilmemesi uyarısı yapıldı. Olası bir İstanbul depreminin maliyetinin 350 milyar doları geçeceği tahmin edilirken, gözler sigortalılık oranlarına çevrildi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 6.2 büyüklüğündeki depreme yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki 20 milyon 32 adet konutun yaklaşık yüzde 35'lik büyük bir kısmı olan 6 milyon 840 bin adetinin Marmara Bölgesinde olduğunu söyledi.

4.3 MİLYON POLİÇE VAR

İstanbul'da ise konut sayısının 4 milyon 153 bin olduğunu belirten Gülen şöyle konuştu: "Marmara Bölgesi'ndeki 6 milyon 840 bin konutun yüzde 63.43'ünü oluşturan 4 milyon 338 bininde DASK poliçesi var. Yaklaşık 1 milyon 821 bin konutun ihtiyari deprem teminatı bulunuyor. Bölgedeki ticari ve sinai işletmelerimizin yaklaşık yüzde 40'ı olan 392 bin 136'sının da ihtiyari deprem teminatı bulunuyor. Bu veriler isteğe bağlı yapılan ihtiyari deprem teminatında gidecek önemli bir yol olduğunu ortaya koyuyor."

569 İHBAR ALINDI

"Şu anda portföyümüzde bulunan binalar için bizim modellemelerimiz var" diyen Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, İstanbul'da olası bir büyük depremde DASK'ın koruması ile ilgili olarak şunları söyledi: "Biz DASK'ın kendi portföyüne ilişkin olarak bir modelleme yapıyoruz. 11.2 milyon adetlik bir poliçemiz var. Bu poliçeye vuracak olan hasarın ve bizim ödeyeceğimiz hasar rakamının aslında ne kadar olabileceğini tahmin ediyoruz. 7.2'lik, 7.4'lük ve 7.6'lık bir deprem üzerinden modelleme çalışmalarımız var. Ama bu tüm Türkiye'de büyük bir olası Marmara depreminde ne olacak şeklinde bir modelleme değil.

Bizim ödeme gücümüzü ifade eden rakam şu anda 355 milyar TL'dir. Bu rakam aynı yıl içinde oluşabilecek iki büyük deprem için de geçerlidir. Yani iki adet 355 milyarlık bir ödeme gücümüz var. 14-15 milyar liralık bir fonumuz var ve gerisinin de büyük bir bölümü reasürans tarafında. Kahramanmaraş depremleri için ödediğimiz 40 milyar TL'nin yaklaşık 26 milyarını biz reasürans tarafından karşıladık. Yüzde 65 gibi yüksek bir oranda. Bu çok kıymetli. 24 Nisan öğlen saatleri itibarıyla aldığımız hasar ihbarı sayısı 569. Bu konuda 225 eksper atanan dosya var. Ankara'daki olağanüstü durum merkezinden yönetiyoruz süreci ve yarın itibarıyla ilk ödemelerimizi de yapmış olacağız."

MARMARA'DA ORAN YÜZDE 64

Türkiye'de yaşayan 11.2 milyon Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi var. Türkiye geneli sigortalılık oranı ise yüzde 56. Marmara Bölgesi için bu rakam yüzde 64 düzeyinde. Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 840 bin konutun 4 milyon 338 bini şu anda sigorta kapsamında. Yalnızca Kahramanmaraş Depreminde ise DASK'a ulaşan toplam dosya sayısı 600 bin ve ödenen toplam ödeme yaklaşık 40 milyar TL. Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 kente 40 milyar lira hasar ödemesi yaptı. Bu illerde toplam hasar 104 milyar dolarlık bir maliyet olduğu hesaplanmıştı.

3 KONUTTAN BİRİNİN SİGORTASI YOK

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan ve ekonominin lokomotifi konumundaki İstanbul'da her 3 konuttan birinin deprem sigortası yok. Bölgeler bazında ikinci sırada Doğu Anadolu yüzde 61, üçüncü sırada Ege yüzde 56 ile yer alıyor. Konutların Akdeniz'de yüzde 55'ine, İç Anadolu'da yüzde 50'sine, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 53'üne, Karadeniz'de ise yüzde 45'ine sigorta yaptırılış durumda. Ülke genelinde zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı en yüksek olan illerin başında yüzde 90 ile Bolu gelirken, onu yüzde 89 ile Düzce takip ediyor.