Marmara’nın yeni yıldızı Balıkesir

SABAH Gazetesi'nin kent buluşmalarına bu kez Balıkesir ev sahipliği yaptı. Balıkesir'de Sabah başlığıyla gerçekleşen organizasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşlik ettiği Sabah yazarları şehirde hayata geçirilen projeleri tek tek gezerken, vatandaşlarla da bir araya geldiler. Balıkesir'in baş döndüren gelişimine hayran kalan yazarlar, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile bir araya gelerek kent hakkında bilgi aldılar. Valilik binasında Sabah yazarlarını kabul eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentin Marmara Bölgesi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Tüm dünyayı saran ekonomik sıkıntıları en az hisseden şehirlerden birinin Balıkesir olduğunu vurgulayan Vali Şıldak,"İstihdam sorunu olmayan Balıkesir'de hayata geçen yatırımlarla çok fazla iş imkânı var. Turizm sektörü çok geniş bir yelpazede iş imkânı sunuyor. Ayrıca verimli topraklarda üretim de var. Her konuda pozitif bir şehir. Bu ilde dinamizm var. Bakanlıkların katkılarıyla büyük yatırımlar yapıldı. Turizm Egeye rakip olmasa da alternatif durumda. Yüz binlerce insanın günlük ziyaretler gerçekleştirdiği adalar var. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda Balıkesir gerçekten refah içinde yaşayan bir kent" dedi.SABAH yazarların valilik ziyaretine eşlik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplantı salonunda açılan haritanın karşısına geçip özellikle sahil şeridinde yer alan ilçelere yapılan yatırımları anlattı. Göreve geldiklerinde kıyı bölgelerindeki en büyük problemin çevre kirliliği olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Yazlık beldelerde en büyük sorun çöp ve çevre kirliliğiydi. Biz hiçbir ayrım yapmadan derhal bu konular eğildik. Çok kısa sürede ürettiğimiz çözümler ve hayata geçirdiğimiz projelerle sahil beldelerini yönetenlerin çözemediği sorunların hepsini çözdük. Ve bir zamanlar kokudan yüzülemeyen plajlara şimdi mavi bayraklar asılıyor" diye konuştu.SABAH yazarları daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çamlık Millet Kütüphnesi'nde düzenlenen panelde gençlerle bir araya geldi. Gençler akıllarındaki soruları sordu, Sabah yazarları ise tek tek cevapladı. Göçmen sorunundan Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı olup olmayacağını kadar Sabah yazarlarını soru yağmuruna tutan gençler panel sonrası da hatıra fotoğrafı çektirdi.SABAH yazarlarını belediye binasında ağırlayan Başkan Yücel Yılmaz, konuklarına Balıkesir'in yöresel yemeklerini ikram ederken bir yandan da hayata geçirdiği projeleri tek tek anlattı. Özellikle sayısı 52'ye ulaşan arıtma tesisleri sayesinde kentte çevre kirliliğinin tarihe karıştığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, Marmara'ya kıyısı olan illerin bir çoğunda bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına karşın Balıkesir'de hiçbir türün yok olmadığının bilim adalarının yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya çıktığını söyledi. Sadece turizm yatırımlarıyla kalmadıklarını ifade eden Yılmaz, hayvancılık ve tarımda da akıllı yatırımlarla Balıkesir'i öncü şehir yaptıklarını bildirdi.VALILIK ziyareti sonrası Balıkesir'in tarihi camisi Zağnos Paşa Camii'ne geçen sabah yazarları burada cami avlusunda Türk kahvesi eşliğinde hem yorgunluk attı hem de vatandaşlarla sohbet etme imkânı buldu. Kahveler yudumlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, camiinin restorasyonu ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgiler verdi.BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni (BAÇEM) ziyaret eden Sabah yazarları burada yapılan çalışmalar karşısında adeta büyülendiler. Yok olmaya yüz tutmuş bitkilerin yeniden hayata döndürüldüğü merkezde ayrıca ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin tohumları üretiliyor. Burhaniye'de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, bir yandan tarımsal faaliyetler ve aromatik bitki konusunda üreticilere eğitimler veriyor diğer yandan da kendi ürettiği bitkilerle yeni ürünler ortaya çıkarmak için Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiriyor. Balıkesir'i ilaç sanayinde ve kozmetik sektöründe lider yapacak adımlar atan BAÇEM, çelikleme yönetimiyle doğadan çoğaltarak 5 yıl önce kurduğu Türkiye'nin ilk kapama mürver bahçesinden ürettiği ürünlerle yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu olan SAMBUÇEM'i piyasaya sürdü. Antioksidan açısından zengin ve bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alan kara mürverin üretimini büyük bir özenle gerçekleştiren BAÇEM, internet üzerinden satışlara da başladı.