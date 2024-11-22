Marmaray hayaldi gerçek oldu

Türkiye'nin son yıllarda ulaştırmada birçok dev projeye imza attığını söyleyen Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, bu projelerin Türkiye'yi global arenada bir üst lige taşıdığını ifade etti. Eyigün, "Türkiye'yi değiştiren projeler" başlığı altında yaptığı sunumda 20 Aralık 2016'da hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nden 150 milyon geçiş yapıldığı bilgisini paylaştı.Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dev tünelden 150 milyon geçiş yapıldığını söyleyen Eyigün, "Proje 7 yılda kendini amorti etti. Günlük 69 bin geçiş garantisinin üstüne çıkıldı. Geçişlerin günde 85-90 binleri gördüğü günler oluyor. Söz konusu proje köprü üstü trafiğin azalmasına da büyük katkı sunuyor" diye konuştu. Türkiye'yi değiştiren projelerden bir diğerinin de Marmaray olduğunu ifade eden Eyigün, 2012'de açılan projeyi 1.2 milyon yolcunun kullandığı bilgisini paylaştı. "Hayaldi gerçek oldu" sloganının Marmaray projesinde vücut bulduğunu anlatan Yalçın Eyigün, şunları paylaştı: "Osmanlı döneminden bu yana konuşulan, hayal edilen bir projeden söz ediyoruz. Günlük ortalama 287 seferle kentiçi ulaşımda ciddi kolaylık sağlanıyor." 432.6 kilometrelik raylı sistemi hayata geçirdikleri bilgisini paylaşan Eyigün, "Kentlerimizin en önemli sorunu ulaşım. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi birçok stratejik noktaya yönelik yatırımlarımız oldu. İstanbul'un farklı noktalarına yönelik devam eden projelerimiz bulunuyor" şeklinde konuştu. 369 metre yüksekliğindeki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi hakkında da bilgi veren Eyigün, "Eskiden bölgedeki anten yoğunluğu görüntü kirliliği yaratıyordu. İstanbul'un tüm güzelliklerinin en iyi seyredildiği nokta olarak da dikkat çekiyor" dedi.