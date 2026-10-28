Martı’dan Türkiye’de Ulaşımı Değiştirecek Hamle: Sürücüsüz RoboMartı!

Bugüne kadar daha çok ABD ve Çin gibi teknoloji yarışının öncüsü ülkelerle anılan otonom sürüş teknolojisi, artık Türkiye'de de gündemde. Oğuz Alper Öktem tarafından tanıtılan RoboMartı, yapay zeka destekli sürücüsüz araçları paylaşımlı yolculuk modeliyle buluşturarak şehir içi ulaşımda köklü bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor.

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Bilim kurgu filmlerini aratmayan RoboMartı, yüksek çözünürlüklü kameraları, lidar ve radar sensörleri sayesinde çevresini 360 derece algılayabiliyor. Yapay zeka destekli sistem; trafik ışıklarını, yayaları, diğer araçları ve yol koşullarını analiz ederek sürüş kararları verebilecek şekilde tasarlandı.

DÜNYANIN TEKNOLOJİ DEVLERİ YARIŞIRKEN ÖKTEM'DEN SES GETİREN HAMLE

ABD'den Çin'e dünyanın en büyük teknoloji şirketleri sürücüsüz ulaşım için yarışırken, Öktem'in RoboMartı'yı Türkiye'de tanıtması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. Martı ile paylaşımlı ulaşım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen Öktem, şimdi de yapay zekâ destekli otonom araçlarla geleceğin ulaşımına öncülük etmeye hazırlanıyor.

ÖKTEM: "TÜRKİYE'DE ULAŞIMIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"RoboMartı ile Türkiye'de sürücüsüz ulaşımın geleceğine ilk adımı attık. Hedefimiz, yapay zeka ile çalışan sürücüsüz araçları paylaşımlı yolculukla buluşturarak ulaşımda yeni bir dönem başlatmak. Test sürüşlerinin başarıyla tamamlanması, teknolojimizin geldiği noktayı ve Martı'nın bu alandaki öncülüğünü ortaya koyuyor. Türkiye'de ulaşımın geleceğini şekillendirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör