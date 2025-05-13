Martta cari açık 4.1 milyar $

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 4 milyar 840 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık yaklaşık 12.6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58.1 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 672 milyon dolar olarak gerçekleşti. Marta doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler ise 338 milyon dolar olarak kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 15.1 milyar dolar net azalış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 1'in altında kalmasının beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta" dedi.