Masada milyar dolarlık yeni hedefler var! Bakan Bolat’tan G20’de yoğun ticari görüşme trafiği

Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında 12,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ortak hedef olan 10 milyar dolarlık seviyenin aşılmasının ardından yeni hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi.

Bolat, ticaret hacminin yeni hedefe ulaşabileceğine inandığını belirterek şöyle konuştu:

"Polonya ile 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz, ortak hedefimiz olan 10 milyar doları aşarak 12,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamı yakın gelecekte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 15 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz."

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de gündeme geldi. Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın Türkiye ve Avrupa'nın rekabet gücü ile tedarik zincirlerine etkileri değerlendirildi.