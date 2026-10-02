Masada milyar dolarlık yeni hedefler var! Bakan Bolat’tan G20’de yoğun ticari görüşme trafiği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de düzenlenen G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski, Güney Kore Ticaret Bakanı Park Jung-Sung ve Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile ayrı ayrı görüşen Bolat, Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik temaslarda bulundu.
Görüşmelerde ikili ticaret hacimlerinin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi, yeni iş birliği alanlarının oluşturulması ve küresel ticaretteki gelişmeler öne çıktı.
POLONYA İLE TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi. Ticaretin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, yatırımlar, enerji, ulaştırma, lojistik, savunma sanayii ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları masaya yatırıldı.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın, iş dünyaları arasındaki yakın iş birliği sayesinde giderek daha da derinleşmesinden memnuniyet duyuyoruz."
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye-Polonya İstişare Mekanizması'nın VI. Dönem Toplantısı ile Türkiye-Polonya Yatırım ve İş Forumu'nun yakın dönemde Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.
Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında 12,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ortak hedef olan 10 milyar dolarlık seviyenin aşılmasının ardından yeni hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi.
Bolat, ticaret hacminin yeni hedefe ulaşabileceğine inandığını belirterek şöyle konuştu:
"Polonya ile 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz, ortak hedefimiz olan 10 milyar doları aşarak 12,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamı yakın gelecekte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 15 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz."
Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de gündeme geldi. Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın Türkiye ve Avrupa'nın rekabet gücü ile tedarik zincirlerine etkileri değerlendirildi.
GÜNEY KORE'DEN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI ARTIRMA İSTEĞİ
Bolat, G20 kapsamındaki temasları çerçevesinde Güney Kore Ticaret Bakanı Park Jung-Sung ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut seyri, dengeli ticarete katkı sağlayacak adımlar ve yatırım alanlarındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Görüşmeye ilişkin açıklamasında temaslarının verimli geçtiğini belirten Bolat, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarını artırma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Bolat, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmemizde, Türkiye-Güney Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alarak dengeli ticarete hizmet edecek adımları ve yatırım alanlarındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Güney Kore'nin, Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya yönelik isteklerini memnuniyetle karşıladık."
İki bakan, küresel ticaretteki son gelişmeler ve G20 gündemindeki başlıklar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye'nin ticaret diplomasisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde farklı ülkelerle karşılıklı fayda temelinde ilişkileri geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünya ülkeleriyle ticaret diplomasisini karşılıklı fayda temelinde sürdürmeye devam edeceğiz."
BİRLEŞİK KRALLIK İLE 40 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ
Bolat'ın G20 kapsamındaki bir diğer önemli teması ise Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile gerçekleşti.
Görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) genişletilmesine yönelik müzakereler, yatırımların artırılması ve iş dünyaları arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi konuları ele alındı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 24 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bolat, STA müzakerelerinin beşinci turunun gerçekleştirildiğini bildirdi.
Müzakerelerin tamamlanmasıyla ticaretin daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşmasının amaçlandığını belirten Bolat, 40 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.
Bolat, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanmasıyla ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 40 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz."
Birleşik Krallık'ı güvenilir bir ticaret ortağı olarak nitelendiren Bolat, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması için iş birliğinin süreceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Güvenilir ticaret ortağımız Birleşik Krallık ile karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."