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Giriş Tarihi: 18.10.2026

MASAK dondurulan malvarlığını yayınlayacak

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MASAK dondurulan malvarlığını yayınlayacak
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MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı mal varlığı dondurma kararlarını internet sitesinde duyurmaya başladı. MASAK, BMGK'nin mal varlığı dondurma kararlarının duyurulması için adımlarını sıklaştırıyor. 23 Eylül'de yürürlüğe giren Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile yükümlülerin, BMGK'nin terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin aldığı mal varlığı dondurma kararlarına konu kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili tedbir alması öngörülüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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MASAK dondurulan malvarlığını yayınlayacak
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