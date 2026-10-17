MASAK’ın yeni uygulaması başladı: BM yaptırım listeleri artık internetten yayımlanıyor

İLK UYGULAMASI YAPILDI

Duyuruların ardından, başta bankalar olmak üzere yükümlülerin, söz konusu kararların kapsamına giren kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmeleri ve bu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

Tebliğin ilk uygulaması yapıldı ve MASAK'ın internet sitesinde BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişilere ilişkin bilgiler yayımlandı. Böylece tebliğ uygulamaya konulmuş oldu.

Bu kapsamda yükümlülerin, güncel duyuruları kaçırmamak ve gerekli tedbirleri zamanında alabilmek amacıyla MASAK Başkanlığının internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör