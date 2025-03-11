MASAK’tan 3 sektöre “Kara para” uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mücevher, taşınmaz ve araç alım satımıyla ilgili suç geliri uyarısında bulundu. Bu sektörlerde yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman ticari faaliyetleri sekteye uğratacak boyuta ulaştığına dikkat çeken MASAK, altın işlemleri ve nakit alışverişleriyle ilgili de ikazda bulundu. Edinilen bilgiye göre MASAK'ın TOBB'a yönelik yazısında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, bazı iş gruplarına, "Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi" gibi bazı yükümlülükler yüklendiği hatırlatıldı. Belirlenen yükümlülüklere uymayanlara para cezası verildiği vurgulanan yazıda, "Denetimlerde yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde idari para cezaları uygulanmakta adli ceza öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır" denildi.