Maske çıktı kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı

Türkiye'de Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'de yüzde 43 azalarak 4 yılın en düşük seviyesi olan 193 milyon dolara düşen kozmetik ürünleri ithalatı, maske kullanımının neredeyse bittiği 2022 itibarıyla salgın dönemin yaklaşık iki katına çıktı. 2022'de 409.4 milyon dolara yükselen kozmetik ithalatı 2020-2022 döneminde iki katına çıkarak, pandemi öncesi dönemdeki rakamları da geçti. Söz konusu ürünlerin ithalatı bu yılın ilk 4 ayında ise yaklaşık 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türkiye'nin bu ürünlerde 2022'de 1.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu rakamın 2023 yıl sonu itibarıyla 1.6 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor dedi.